Maltempo: Figliuolo sceglie Consap per erogazione contributi a famiglie e imprese

- Questa mattina, nella sede del Comando operativo di Vertice Interforze della Difesa, il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Vincenzo Sanasi d'Arpe, Amministratore delegato di Consap, Concessionaria servizi assicurativi pubblici, hanno siglato la convenzione che impegnerà Consap nelle attività di liquidazione dei contributi a favore di imprese e privati che hanno subito danni in conseguenza dell'emergenza provocata dall'alluvione dello scorso maggio. L'intesa, che avrà durata sino al 30 giugno 2024, punta – riferisce una nota – a mettere a sistema il know how di Consap, società "in house" controllata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, che svolgerà tutti i servizi finalizzati al pagamento dei contributi previsti dalle ordinanze n. 11 del 25 ottobre 2023 (per le imprese produttive) e n. 14 del 3 novembre 2023 (per le famiglie). Consap, mediante appositi conti correnti bancari, effettuerà i pagamenti ai soggetti beneficiari tramite le risorse economiche che sono prontamente disponibili da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione. (segue) (Com)