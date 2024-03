Maltempo: Figliuolo sceglie Consap per erogazione contributi a famiglie e imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro della Struttura commissariale da me guidata è quello di agevolare e velocizzare il più possibile la ricostruzione privata", ha detto il Generale Figliuolo, che ha proseguito: "Con questa convenzione, vogliamo imprimere un'accelerazione al processo di ritorno alla normalità per tutte quelle famiglie e imprese che, legittimamente, si aspettano dallo Stato risposte e azioni concrete. Questo rappresenta per me un impegno prioritario e adesso lo sarà anche per Consap". “Si prevedono pagamenti verso 16 mila imprese e 70 mila famiglie per i danni subiti, rispettivamente, dalle strutture produttive e dalle abitazioni”, ha sottolineato l'Ad Sanasi d'Arpe, aggiungendo che: «la scelta del Commissario Figliuolo di incaricare Consap per l'erogazione degli indennizzi è motivo di particolare soddisfazione per la società, che si propone quale strumento dello Stato a sostegno delle famiglie e delle imprese italiane. Consap possiede il know how necessario per elaborare flussi massivi di pagamenti. La Società ha infatti progettato, realizzato e gestito complessi sistemi infrastrutturali, consapevole del fatto che gli interventi per cui è chiamata richiedano rapidità di intervento, proprio per le finalità che perseguono”. L'Ad ha poi ricordato una tematica profondamente legata alle catastrofi naturali, di cui si è discusso in Consap durante il primo tavolo tecnico permanente con Abi, Ania e Ivass lo scorso 27 febbraio, ovvero l'istituzione di un Ruolo dedicato ai Periti cat-nat (i periti che si dovrebbero occupare delle valutazioni dei danni derivanti da catastrofi naturali). (Com)