Scuola: Piscina (Lega), per Sala il problema non è chi occupa, ma chi subisce

- “Sono assolutamente intollerabili le parole pronunciate dal Sindaco Sala durante l’apertura dell’Anno Accademico dell’Università IULM, in merito all'occupazione del Liceo classico Parini. Per il Sindaco, a quanto pare, il problema non è chi occupa una scuola distruggendola, ma chi l’ha subita evidenziando cosa ha vissuto, come fatto dal Preside”, interviene Samuele Piscina, Consigliere comunale di Milano e Segretario provinciale della Lega. “Siamo davvero all’assurdo! Chi siede sulla poltrona di Primo cittadino di Milano dovrebbe dare il buon esempio ai ragazzi e condannare ogni atto contrario alla legge. Invece, il Sindaco e l’intera sinistra sembra proprio fomentino le occupazioni abusive, dentro agli edifici scolastici così come negli altri stabili pubblici o privati, e si guardano bene dall’intervenire contro i delinquenti, che siano nelle scuole o nei centri sociali”. “È davvero questa l’educazione che vogliamo dare ai nostri giovani? Le pratiche poco democratiche di buona parte della sinistra le conosciamo, ma davvero il Primo cittadino vuole lasciare intendere che i ragazzi che bloccano le lezioni e distruggono una scuola non sono un problema, attaccando pubblicamente l’unica figura che sta cercando di insegnargli le regole, ossia il preside? Consiglio a Sala di chiedere scusa e riformulare la frase infelice che ha pronunciato e alle forze politiche che sostengono la maggioranza di dissociarsi dal Primo cittadino, cosa fino a oggi mai avvenuta neanche a fronte della violenza dei centri sociali contro le Forze dell’Ordine”, conclude Piscina. (Com)