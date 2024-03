Roma: da lunedì seconda tranche lavori in Chiesetta Divino Amore a Villa Ada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì partirà la seconda tranche dei lavori nella Chiesetta del Divino Amore a Villa Ada a Roma. Entro fine settimana saranno ultimati gli interventi all'interno della struttura, grazie ai quali sono state riportate alla luce e restaurate le decorazioni che risalgono al Settecento e all'Ottocento. Successivamente inizierà la riqualificazione delle mura esterne e dello spazio verde antistante, con la rimozione dei ceppi e il ripristino del prato. La chiesetta era la cappella privata dei Savoia. Attualmente sconsacrata e abbandonata da anni, a seguito della ristrutturazione, la chiesetta sarà a disposizione per matrimoni e funerali laici. Oggi pomeriggio il sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dall'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi e dalla presidente del Municipio Roma II, Francesca Del Bello, ha effettuato un sopralluogo "a uno dei più grandi cantieri verdi che abbiamo in corso ha Roma", ha detto Gualtieri. Ammonta infatti a quasi 15 milioni di euro l'investimento totale su Villa Ada per il restauro e recupero degli edifici storici e di riqualificazione del patrimonio vegetazionale: si tratta di 14,3 milioni di euro di cui 4,3 milioni con fondi Pnrr. (segue) (Rer)