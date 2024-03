Roma: da lunedì seconda tranche lavori in Chiesetta Divino Amore a Villa Ada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Chiesetta del Divino Amore l'investimento con fondi con fondi Pnrr è di 830.000 euro ed è eseguito con la supervisione della Soprintendenza di Stato. L’intervento si concluderà entro il 2024. È in corso di elaborazione una perizia di variante che potrebbe consentire anche la riqualificazione dell’attigua ex pompa di benzina. Poco distante, nel Complesso delle Scuderie - tre edifici, di cui uno è databile al secolo XVII, mentre gli altri due, più grandi sono stati costruiti nell’epoca Savoia come alloggi per cavalli, carrozze e da anni in stato di abbandono - il progetto di riqualificazione, finanziato con fondi comunali per 6.500.000 di euro, servirà a realizzare uno spazio per i giovani: aule studio e co-working. Questi interventi saranno avviati nei prossimi mesi e termineranno per il 2026. (segue) (Rer)