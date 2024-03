Roma: da lunedì seconda tranche lavori in Chiesetta Divino Amore a Villa Ada (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le altre strutture storiche si procederà prossimamente anche alla riqualificazione del Casale della Finanziera rimasto in abbandono e gravemente deteriorato, è finanziato con fondi comunali per 1.950.000 di euro e sarà destinato alle attività per bambini. Il cantiere è in fase di avvio. Con lo stesso appalto è previsto il restauro della Torretta del Roccolo, per la quale è già stata eseguito in intervento preliminare di messa in sicurezza. Inoltre con 979 mila euro si interverrà sul Casale La Tribuna II dove al piano terra andrà la sede del Servizio Giardini comunale e al piano superiore, soggetto da anni ad occupazioni senza titolo, sarà studiata una ulteriore funzione pubblica. (segue) (Rer)