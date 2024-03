Roma: da lunedì seconda tranche lavori in Chiesetta Divino Amore a Villa Ada (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'assessora Alfonsi, "procedono secondo il cronoprogramma previsto gli interventi di complessiva riqualificazione degli edifici storici, del patrimonio vegetazionale e della rete dei viali della villa per la quale sono state destinate risorse senza precedenti. Interventi attesi da anni pensati per restituire alla città gli edifici in abbandono, rendere fruibili con nuovi percorsi aree oggi non accessibili e per rigenerare il prezioso patrimonio verde di una delle più belle ville storiche della capitale". Per la presidente Del Bello "l'intervento va inquadrato insieme a quello limitrofo da 5 milioni di euro del Forte Antenne che consentirà una rifunzionalizzazione, con spazi pubblici, di una delle aree centrali del Municipio". (Rer)