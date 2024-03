Abruzzo 2024: Siracusano, siamo ottimisti, Marsilio ha ben governato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'effetto Sardegna semplicemente non esiste. Vorrei ricordare che la Todde ha vinto per 1.600 voti, e che le liste di centrodestra hanno fatto meglio rispetto alle politiche del 2022 e superato nettamente quelle del centrosinistra - ha aggiunto Siracusano -. Il centrodestra in Sardegna ha perso a causa del voto disgiunto, possibilità non ammessa dalla legge elettorale regionale dell'Abruzzo. Siamo, quindi, veramente sereni". (Rin)