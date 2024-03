Azerbaigian-Russia: premier Mishustin, interessati allo sviluppo della cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è interessata a rafforzare l'amicizia e la cooperazione con l’Azerbaigian. Lo ha detto il primo ministro russo Mikhail Mishustin che si trova oggi in visita a Baku. "Siamo sinceramente interessati a rafforzare l'amicizia, la cooperazione con l'amichevole Azerbaigian. Ci stiamo lavorando", ha detto il premier durante i colloqui con l’omologo azerbaigiano Ali Assadov. Tra le priorità della cooperazione ci sono il versante “commerciale ed economico” e “gli investimenti reciproci”, ha aggiunto Mishustin. Il capo del governo russo ha anche osservato che Mosca vede un potenziale significativo per la collaborazione in particolare nei settori dell'energia, dell'industria, della costruzione navale, dell'agricoltura, dell'alta tecnologia e dell'innovazione. (Rum)