Cultura: Caruso, Regione Lombardia riconosce cinque nuovi musei

- Sono cinque i nuovi musei riconosciuti da Regione Lombardia. Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Cultura, Francesca Caruso. A Varese hanno ricevuto il riconoscimento la Fondazione Marcello Morandini, il Museo Internazionale Design Ceramico-Civica Raccolta di Terraglia di Laveno Mombello e il Museo Civico Parisi Valle di Maccagno con Pino e Veddasca. Oltre a questi, ci sono il MarteS-Museo d'Arte Sorlini di Calvagese della Riviera (Bs) e la Fondazione Museo Barca Lariana di Pianello del Lario (Co). Il totale, quindi, sale a 206. Il riconoscimento di Regione Lombardia, concesso ai musei che rispettano specifici standard qualitativi, ha l'obiettivo di potenziare progressivamente le attività di conservazione, ricerca, valorizzazione e promozione che gli istituti museali svolgono, migliorare la loro capacità di offerta e di visibilità al pubblico e accrescere la loro credibilità nei confronti degli organi di governo e del pubblico in generale. (segue) (Com)