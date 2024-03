Cultura: Caruso, Regione Lombardia riconosce cinque nuovi musei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un numero importante - ha dichiarato l'assessore Caruso - che dimostra quanto siano preziosi e nutriti questi beni radicati nel nostro territorio e che contribuiscono ad aumentare il valore materiale e immateriale della cultura lombarda. La nostra azione è incentrata sulla concezione del museo come presidio fondamentale per una conoscenza diffusa e luogo di conservazione del patrimonio e della memoria". "Continuiamo a mettere in campo - ha aggiunto - misure significative con l'obiettivo di sostenere istituti e luoghi della cultura e favorire così nuove competenze e un ripensamento delle attività da sviluppare in chiave innovativa. È nostro compito impegnarci a migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti nei musei" (Com)