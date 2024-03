Mobilità: Iveco S-Way si aggiudica l’ambito iF Design Award 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iveco S-Way MY24 si è aggiudicato l’ambito iF Design Award 2024 nella categoria dedicata al design di automobili e veicoli (Product Design - Automobiles/Vehicles), una delle più competitive in assoluto. iF International Forum Design GmbH nasce in Germania nel 1953, l’istituto di design indipendente più antico al mondo. Responsabile dell’organizzazione di uno dei concorsi di design più importanti a livello globale, i premi – riferisce una nota – mirano a riconoscere l’eccellenza del design e l’innovazione in tutte le discipline. Una giuria internazionale indipendente composta da 132 esperti di design ha decretato la vittoria dell’Iveco S-Way, che si è confrontato con oltre 11.000 candidati da 72 paesi, ognuno speranzoso di aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento di qualità. Il restyling degli esterni e il nuovo cruscotto costituiscono i punti focali che hanno condotto alla vittoria l’Iveco S-Way, un veicolo progettato e sviluppato secondo il tradizionale approccio di Iveco incentrato sulla “driver experience”. (segue) (Com)