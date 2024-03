Mobilità: Iveco S-Way si aggiudica l’ambito iF Design Award 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La griglia esterna, una caratteristica premium che rende il camion ammiraglia di Iveco immediatamente riconoscibile, è formata da vari elementi che aumentano considerevolmente le opzioni di personalizzazione. Insieme al nuovo logo Iveco, disponibile in versione cromata o canna di fucile opaca, la griglia può essere ordinata in otto stili e colori diversi che includono finiture lucide, elementi metallici o perfino opzioni in tinta con la carrozzeria. Il nuovissimo cruscotto personalizzabile è il risultato di un’approfondita ricerca in ambito UX e si divide in tre segmenti caratterizzati da materiali e colori diversi. La zona di guida, professionale e ad alto contenuto tecnologico, massimizza il piacere di guida, il comodo e accogliente spazio destinato al passeggero avvolge gli occupanti in un’atmosfera di puro relax, mentre il nuovo vano portaoggetti al centro ottimizza la praticità. Altri importanti perfezionamenti degli interni includono la straordinaria ergonomia, paragonabile a quella di un’automobile, data dall’introduzione di una posizione di guida migliorata e un volante più piccolo e verticale con possibilità di regolazione molto più ampie. (segue) (Com)