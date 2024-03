Mobilità: Iveco S-Way si aggiudica l’ambito iF Design Award 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il nuovo Iveco S-Way, leader della gamma Iveco Way MY24 per le applicazioni pesanti On-Road, vanta non solo un design accattivante, ma anche nuove caratteristiche all’avanguardia come il potente ed efficiente nuovo motore xCursor 13, l’aerodinamica migliorata, la guida predittiva avanzata con Gps e livelli di comfort superiori. Le nuove dotazioni e i nuovi servizi hanno l’obiettivo di aumentare la produttività commerciale e offrire all’autista un’esperienza più confortevole, sicura e connessa, rendendo la nuova gamma Iveco Way la più efficiente di sempre. Marco Armigliato, Head of Industrial Design, Iveco Group, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi del fatto che il nuovo Iveco S-Way abbia ricevuto l’ambitissimo iF Design Award. Siamo convinti che questo sia l’Iveco S-Way più straordinario nella storia del modello; una perfetta fusione tra estetica accattivante ed ergonomia superiore. Il numero di opzioni di personalizzazione senza precedenti consente ai clienti di proiettare la propria personalità su questo veicolo estremamente efficiente”. (Com)