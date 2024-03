Gaza: fonti Hamas, non ci aspettiamo un esito positivo dei negoziati in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership del movimento islamista palestinese Hamas non si aspetta alcun esito positivo dai negoziati in Egitto, perché i mediatori non sono in grado di esercitare sufficiente pressione su Israele affinché accetti un accordo per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Lo ha detto oggi una fonte di Hamas all’agenzia di stampa russa “Sputnik”. “La situazione è molto complicata: Israele non ha dato alcun consenso su una serie di questioni importanti legate al ritorno dei palestinesi dal sud al nord (della Striscia di Gaza), al ritiro dei (militari) israeliani dalle aree orientali della Striscia e alla fornitura di aiuti (umanitari)”, ha spiegato la fonte. “Ieri i negoziati sono stati sospesi, la delegazione del movimento (Hamas) ha deciso di ritirarsi, ma la parte egiziana ci ha chiesto di restare. La delegazione ha deciso di rimanere al Cairo finché Israele non avrà fornito risposte a domande importanti, ma la parte israeliana non ha fornito nulla su cui si possa fare affidamento", ha detto la fonte. L'obiettivo degli Stati Uniti sarebbe quello di “raggiungere solo un cessate il fuoco a breve termine durante il Ramadan”, ha aggiunto la fonte, accusando Washington di non esercitare sufficienti pressioni su Israele.(Rum)