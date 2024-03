Fincantieri: fonti, dialogo avanzato con Leonardo per acquisizione Wass (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ex Wass ha stabilimenti industriali a Livorno e Pozzuoli e presso gli arsenali di La Spezia e di Taranto, siti dove vengono sviluppati e prodotti siluri sia leggeri che pesanti, sistemi di lancio, sistemi anti-siluro per navi e sommergibili e sistemi sonar. I siluri leggeri prodotti dalla divisione di Leonardo sono presenti in oltre 15 paesi con oltre duemila sistemi, dotati dei rispettivi sistemi di lancio per navi, sommergibili ed elicotteri. I sistemi di contromisure da sommergibile, invece, sono presenti su piattaforme subacquee delle Marine sia europee che extra-europee. Il 70 per cento della produzione di Wass è indirizzata verso Germania, Francia, Danimarca, Polonia, Australia, Malesia e India, mentre i suoi sistemi sono utilizzati da 22 Marine, compresa quella degli Stati Uniti. (Rec)