- Domani mercoledì 6 marzo, alle ore 10:30, presso l'aula del II piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del direttore per le politiche dei media presso la commissione europea, Giuseppe Abbamonte. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)