Sardegna: prevenzione glaucoma, screening al San Giovanni di Dio

- In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, promossa dall’ Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB), dal 11 al 17 marzo l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cagliari, in collaborazione con l’Oculistica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari diretta dal professor Giuseppe Giannacare, organizza uno screening gratuito al San Giovanni di Dio. “La prevenzione della cecità rientra tra i fini istituzionali dell’Uici - ricorda Simona Trudu, commissaria dell’Unione Ciechi di Cagliari - e questa, come iniziative simili promosse nel corso dell’anno, hanno sempre avuto un’alta adesione. Spesso hanno consentito di avere diagnosi precoci, che sono fondamentali per arginare prontamente i danni che il glaucoma provoca, e iniziare terapie adeguate”. (segue) (Rsc)