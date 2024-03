Sardegna: prevenzione glaucoma, screening al San Giovanni di Dio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per prenotare la visita occorre avere più di 40 anni o casi di glaucoma in famiglia: la richiesta di partecipazione va inviata, insieme ai propri dati (nome, cognome, età, recapito telefonico) all’indirizzo prevenzioneglaucomacagliari@gmail.com, entro e non oltre le 12 del 9 marzo. Il personale Uici provvederà a richiamare per confermare l’avvenuta prenotazione. Le visite si terranno all’ospedale San Giovanni di Dio lunedì 11 dalle 15 alle-18,20; martedì 12 dalle 9 alle 12,20; mercoledì 13 dalle 11 alle 14,20; giovedì 14 dalle 15 alle 18,20; venerdì 15 marzo dalle 9 alle 12,20. Insieme allo screening, per la prossima settimana l’Uici ha organizzato la distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione del glaucoma nelle principali piazze di Cagliari. (Rsc)