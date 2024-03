Università: Pd Lazio, Rocca preferisce non ascoltare studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, "non ascolta studenti. Vorremmo sapere perché il presidente Rocca, insieme ad alcuni assessori, consiglieri e parlamentari di centrodestra, presenti oggi a Cassino per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università, si sono alzati subito dopo l'intervento del rettore e se ne sono andati senza ascoltare i rappresentanti degli studenti". Lo dichiarano in una nota Daniele Leodori, segretario Pd Lazio e Mario Ciarla, capogruppo Pd della Regione Lazio. "Un atteggiamento che, oltre a stupire, rappresenta una grave mancanza di rispetto nei confronti delle studentesse e degli studenti presenti, i quali forse desideravano far sentire la loro voce alle istituzioni. Ma forse la destra e il presidente Rocca preferiscono non ascoltare i giovani", concludono i consiglieri Pd.(Com)