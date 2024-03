Camera: domani celebrazione anniversario ratifica Convenzione Onu su disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 6 marzo, alle ore 10, presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera, si svolge la "Celebrazione del 15esimo anniversario della ratifica della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità". Saluti del Questore della Camera, Alessandro Manuel Benvenuto. Intervengono la ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la sottosegretaria Paola Frassinetti. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)