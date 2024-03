Veneto: assessore Turismo, Itb Berlino vetrina prestigiosa per eccellenze territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Itb di Berlino “è una tre giorni di incontri e contatti con i player del turismo internazionale alla quale il Veneto non poteva mancare: una vetrina prestigiosa e strategica che ci consente di valorizzare e far conoscere ancora di più le eccellenze del nostro territorio, grazie alle quali continuiamo a mantenere il primato nazionale per presenze turistiche, con una declinazione dell'offerta sempre più sostenibile”. Lo ha dichiarato Federico Caner, assessore al Turismo della Regione Veneto. “Uno degli obiettivi della Regione – ha proseguito – è, infatti, quello di potenziare il legame tra il turismo e l'agricoltura con i suoi prodotti migliori, materia prima del nostro talento enogastronomico. Promuovere il Veneto significa raccontare le meravigliose bellezze dei nostri colli, delle nostre montagne, spiagge e laghi ma anche i saperi, antichi e nuovi, della nostra terra, i suoi prodotti e la sua gente". (segue) (Rev)