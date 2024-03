Veneto: assessore Turismo, Itb Berlino vetrina prestigiosa per eccellenze territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio l'Ambasciatore d'Italia in Germania, Armando Varricchio, per la straordinaria accoglienza – ha aggiunto Caner –, e il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, per la collaborazione nell'organizzazione della serata in cui abbiamo potuto presentare alla stampa estera le eccellenze turistiche ed enogastronomiche della nostra Regione". "Per la destinazione Veneto la Germania occupa storicamente il primo posto nella classifica degli Stati esteri di provenienza dei turisti. A loro rivolgo un sentito ringraziamento in quanto negli anni continuano a dimostrare di apprezzare l'ospitalità dei nostri operatori e di amare il nostro territorio. E un grazie particolare va anche ai Consorzi veneti presenti ai tavoli degustativi dell'evento inaugurale, il Consorzio Olio del Garda Dop, il Consorzio Formaggio Asiago Dop e il Consorzio Radicchio Rosso di Treviso Igp, che insieme con la Fondazione Arena di Verona, i cui artisti sono stati protagonisti di uno spettacolare intermezzo musicale, hanno rappresentato la qualità e l'eccellenza dei meravigliosi prodotti della nostra terra", ha concluso. (Rev)