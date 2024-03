Francia: perquisito il comune di Parigi per inchiesta su viaggio della sindaca Hidalgo a Tahiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Parigi è stato perquisito nell'ambito di un'inchiesta preliminare incentrata sul viaggio a Tahiti effettuato dalla sindaca Anne Hidalgo lo scorso ottobre. Il fascicolo è stato aperto a novembre per sottrazione di fondi e presa illegale di interessi dopo la denuncia presentata dall'associazione Ac!! Anticorruption. Hidalgo si è sempre difesa sostenendo che il viaggio era stato organizzato per controllare le infrastrutture costruite nell'ambito delle competizioni di surf previste nella collettività francese d'oltremare in occasione delle prossime Olimpiadi di Parigi. (Frp)