Trasporti: Lucente, un nuovo "caravaggio" sulla Milano - Mortara, nuovi convogli e più puntualità

- Entro la fine di marzo sulla linea ferroviaria Milano-Mortara-Alessandria sarà immesso un nuovo "Caravaggio". "Si tratta del terzo - evidenzia l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente - dopo i due che hanno iniziato a circolare lo scorso 5 febbraio. Un processo di potenziamento del servizio che sta portando indubbi benefici in termini di puntualità ed efficienza". "I dati dimostrano - spiega Lucente -che i treni moderni e all'avanguardia stanno producendo gli effetti sperati: nel mese di febbraio, l'indice di puntualità ai 5 minuti è salito all'82 per cento, un deciso balzo in avanti rispetto al 78 per cento del mese di gennaio e al 74 per cento di dicembre 2023. Una performance che siamo sicuri potrà migliorare ulteriormente con l'immissione di un nuovo Caravaggio, a coprire oltre la metà delle corse previste sulla tratta". (segue) (Com)