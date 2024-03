Trasporti: Lucente, un nuovo "caravaggio" sulla Milano - Mortara, nuovi convogli e più puntualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi treni circolano tra le stazioni di Milano Porta Genova e Alessandria in composizioni di cinque carrozze doppio piano, con 570 posti a sedere. Sono dotati di 18 posti per il deposito di biciclette; presso ogni sedile ci sono prese USB ed elettriche, per la ricarica di smartphone e tablet. I due nuovi treni 'Caravaggio' immessi a febbraio, effettuano 16 delle 48 complessive sulla tratta. "L'immissione del 'Caravaggio' - conclude l'assessore regionale - rientra nel piano di rinnovamento della flotta messo in campo da Regione Lombardia. I nuovi convogli saranno 214 entro il 2025, a fronte di un investimento regionale di 1,7 miliardi di euro. Uno sforzo notevole che ha visto stravolgere il sistema ferroviario delle linee del Pavese. Sulla linea Milano-Pavia-Voghera-Alessandria il 100 per cento del servizio è effettuato da Caravaggio; sulla Milano-Pavia-Stradella circolano solo i nuovi monopiano Donizetti. I treni a motore diesel-elettrico Colleoni viaggiano sulle linee non elettrificate Pavia-Codogno, Pavia-Vercelli, Pavia-Alessandria". (Com)