Diritti: Zanella (Avs), da Tribunale Padova atto di buon senso ma serve legge

- “Il Tribunale di Padova, dichiarando inammissibili i ricorsi contro gli atti di registrazione dei figli di due mamme, ha compiuto un atto di buon senso. Basta discriminare bambine e bambini e basta vuoto normativi. Occorre una legge che prenda atto dei nuovi comportamenti sociali. Inoltre le coppie lesbiche, come è il caso delle due mamme di Padova, con il ricorso all' eterologa, non infrangono l'ordine pubblico: per questo le forze politiche in Parlamento potrebbero e dovrebbero sanare un vulnus ingiusto e ingiustificabile”. Lo afferma Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera.(Rin)