Piemonte: Ferrante (FI), hub intermodale Alessandria avrà spazi per sport, commercio, verde e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Hub intermodale è un'opera infrastrutturale di grande rilievo per il territorio di Alessandria ed è per questo che il Governo è impegnato per l'attuazione del progetto e lo stanziamento delle risorse necessarie. Lo ha affermato Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario alle Infrastrutture, rispondendo ad una interrogazione in Commissione Trasporti. "Lo scorso anno, con la firma del protocollo di intesa tra il Mit, le autorità locali e Fs, con il quale è stato istituito il tavolo tecnico per la pianificazione degli obiettivi e delle attività necessarie e proprio ieri è stato annunciato il lancio del bando di gara al prossimo 3 giugno - ha continuato Ferrante -. (segue) (Rpi)