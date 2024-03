Autonomia: Lega, da sinistra opportunismo e ipocrisia solo per fare show

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'atteggiamento recitato dalla sinistra in queste ore è il più classico esempio di opportunismo e ipocrisia, una farsa teatrale e politica in piena regola per sabotare l'autonomia. Prima chiamano degli esperti pregiudizialmente contrari alla riforma, poi si lamentano se qualcuno glielo fa notare. Addirittura in prima battuta le richieste furono oltre 260, a riprova della volontà strumentale di bloccare il provvedimento. L'unico obiettivo di questo trambusto è fare avanspettacolo in favor di telecamere, pur di boicottare i lavori della commissione, ma la realtà dei fatti è ben diversa e ce la ricordiamo tutti". Lo affermano i deputati della Lega in commissione Affari Costituzionali alla Camera. (segue) (Rin)