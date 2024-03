Autonomia: Lega, da sinistra opportunismo e ipocrisia solo per fare show (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti leghisti aggiungono: "Adesso recitano questa parte in commedia, ma è doveroso ricordare che fu proprio la sinistra a introdurre l'Autonomia in Costituzione e furono proprio esponenti di sinistra a chiedere ulteriori forme e condizioni di autonomia, tra i primi l'Emilia-Romagna di Bonaccini-Schlein e pure la Campania di De Luca. Noi a questo giochetto non ci stiamo e lo diciamo apertamente, i lavori della commissione andranno avanti e l'Autonomia proseguirà regolarmente il suo percorso anche alla Camera". (Rin)