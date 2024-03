8 marzo: Ravetto (Lega), nella nostra cultura una bambina può mostrarsi a volto scoperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ricordiamo in Aula il prossimo 8 marzo, festa della donna, e proprio oggi vogliamo ringraziare quella maestra di Pordenone che ha chiesto che una bambina di 10 anni, immigrata di seconda generazione, arrivata a scuola vestita con il niqab, tornasse in classe a volto scoperto. Siamo con lei signora maestra e la difenderemo da chi, parandosi dietro le solite, povere e stucchevoli argomentazioni sull'immigrazione cercherà di far dimenticare che nella nostra cultura e secondo la nostra Costituzione una bambina ha tutto il diritto di mostrarsi al mondo e di non essere umiliata in forza di una motivazione religiosa che altro non è se non un'imposizione di sottomissione". Lo ha detto, in Aula alla Camera, la deputata Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega. (Rin)