Paesi Bassi: istituto statistico, Pil nel 2023 ha superato per la prima volta la soglia dei mille miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo (Pil) dei Paesi Bassi nel 2023 ha superato per la prima volta il traguardo di mille miliardi di euro. Lo ha reso noto l’Ufficio statistico olandese (Cbs). “Il Pil è cresciuto in modo relativamente forte negli ultimi anni”, ha affermato il Cbs, secondo cui "ciò è dovuto in parte alla ripresa dopo il coronavirus, ma anche all’elevata inflazione degli ultimi anni”. Secondo la classifica globale del Fondo monetario internazionale (Fmi), i Paesi Bassi sono attualmente la diciottesima economia più grande del mondo e la quinta in Europa, dopo Germania, Francia, Italia e Spagna. (Beb)