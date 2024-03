Terrorismo: Barcaiuolo (Fd'I) su di Cesare, si vergogni, no a esaltatori autori crimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donatella di Cesare "si vergogni di quanto ha scritto" per Barbara Balzerani, "in Italia non abbiamo bisogno di certi personaggi che esaltano chi si è macchiato, durante gli anni di piombo, dei più efferati crimini". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia, Michele Barcaiuolo. "Un post che inneggia alle Brigate rosse pubblicato e poi frettolosamente cancellato su X. E' quanto ha scritto l'opinionista di La7 Donatella di Cesare in ricordo della scomparsa compagna Luna, cioè Barbara Balzerani. Mi chiedo, la di Cesare censura se stessa oppure si è vergognata del suo post? Ricordo che la Balzerani, nel 2018, in occasione del 40mo anniversario della strage di Via Fani, chiedeva ospitalità all'estero per 'festeggiare' la ricorrenza", ha concluso Barcaiuolo. (Rin)