Terrorismo: Verducci (Pd), da di Cesare parole inquietanti

- Le parole espresse dalla professoressa Donatella Di Cesare a proposito di Barbara Balzerani "le trovo inquietanti". Lo ha detto il senatore Francesco Verducci, vice presidente della commissione Antidiscriminazioni del Senato. "Da parte mia assoluto rispetto per la morte di una persona. Ma non posso non rimanere impietrito di fronte al giudizio politico sul fenomeno delle Brigate rosse (Br) - ha sottolineato -. Le Br sono state una minaccia serissima per la nostra democrazia e libertà, per la nostra Repubblica. Le Brigate rosse sono state una fazione terrorista che ha causato una scia insopportabile di sangue, dolore e violenza omicida che ha segnato per sempre la vita di migliaia di persone, colpite direttamente, e dell'intero paese. Una grande mobilitazione collettiva e democratica fu argine alla follia sanguinaria del terrorismo - ha aggiunto Verducci -. Penso sia molto grave trasmettere all'opinione pubblica una visione distorta, ambigua e addirittura in qualche modo empatica del terrorismo. Penso sia dovere, in particolare di chi ha responsabilità pubbliche, esprimere un giudizio nettissimo di condanna di una vicenda così traumatica e drammatica per il nostro paese. In particolare per la responsabilità che abbiamo nei confronti delle nuove generazioni", ha concluso.(Rin)