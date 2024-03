Spagna: Vox chiede a Corte suprema mandato arresto europeo per terrorismo contro Puigdemont

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sovranista spagnolo Vox ha chiesto alla Corte suprema spagnola di emettere un mandato d'arresto europeo nei confronti dell'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, per terrorismo e appartenenza a un'organizzazione terroristica, in riferimento al processo "Tsunami Democratic". La formazione guidata da Santiago Abascal ha evidenziato che, secondo una risoluzione europea, questi reati determinano automaticamente la consegna della persona indagata. "In un processo, un imputato viene convocato e se non si presenta viene ordinato il suo arresto, ma Puigdemont è in fuga dalla giustizia da sei anni. Sappiamo che è un codardo e che non si presenterà, quindi chiediamo l'ordine di estradizione ora", ha affermato l'eurodeputato Jorge Buxadé in riferimento alla fuga in Belgio del leader di Uniti per la Catalogna dopo il referendum illegale del 2017. Questa richiesta fa parte di un'offensiva che Vox ha lanciato contro la legge di amnistia per le persone coinvolte nel procedimento referendario di autodeterminazione dell'ottobre 2017. Tra di esse figura la riforma della legge organica 5/1985 per far sì che i latitanti e le persone indagate per reati di ribellione o malversazione non possano partecipare ai processi elettorali e perdano il diritto al suffragio passivo. (Spm)