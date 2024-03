Basilicata: Regione sostiene Maratea Capitale italiana della cultura 2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proclamazione della Capitale italiana della Cultura 2026 si terrà entro il 29 marzo 2024. La città vincitrice sarà assegnataria di un contributo finanziario da parte del Ministero della Cultura di un milione di euro per concretizzare gli obiettivi delineati nel progetto di candidatura. “Confermiamo l’impegno della Regione Basilicata – ha scritto Bardi- a sostenere ulteriormente Maratea in caso di proclamazione. Questa nostra volontà vuole essere segno dell’attenzione di questo Governo regionale verso il rilancio di Maratea e dell’intera Basilicata”. (Com)