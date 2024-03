Puglia: avviate procedure gara per riattivazione diga Pappadai e sistema Irrigazione Salento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori “Intervento di ottimizzazione e recupero funzionale delle opere, degli impianti e delle apparecchiature dell’Invaso Pappadai” e “Intervento per il recupero funzionale delle opere ed impianti facenti parte del sistema Irrigazione Salento”, che saranno eseguiti per conto del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia. Dopo 30 anni il serbatoio artificiale Pappadai e il complesso sistema Irrigazione Salento verranno quindi messi in esercizio, grazie al piano di investimenti co-finanziato con il Programma Operativo Complementare 2014–2020 per complessivi 6 milioni di euro. Lo scorso 22 febbraio InnovaPuglia Spa ha pubblicato l’avviso di indagine di mercato preordinata all’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza bando, per l’affidamento dei lavori; il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato per il prossimo 8 marzo. A valle dell’espletamento dell’indagine di mercato, gli operatori economici individuati saranno invitati a presentare offerta per l’affidamento dei lavori. (segue) (Com)