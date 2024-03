Romania: Weber (Ppe), nei prossimi giorni Bucarest sarà la capitale politica d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni Bucarest sarà la capitale politica d'Europa. Lo ha detto il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, in una conferenza stampa congiunta con il leader del Partito nazionale liberale (Pnl), Nicolae Ciuca. Weber è in questi giorni a Bucarest nell'ambito del congresso del Ppe, che si svolgerà mercoledì e giovedì. Il leader dei popolari europei ha sottolineato che la formazione è attualmente "la più grande forza del Parlamento europeo". "Abbiamo il maggior numero di eletti a livello locale in Europa", ha affermato Weber. In Romania il Ppe ha "due leader forti": il presidente del Pnl Ciuca e il capo dello Stato, Klaus Iohannis. (Rob)