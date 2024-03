Mar Rosso: Ferrante, Aspides è scudo a difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il voto della Camera a favore della missione Aspides è un segnale importante del Parlamento, che riconosce l’impegno del governo per la sicurezza e la stabilità internazionale", dichiara il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante (FI). "Le azioni terroristiche degli Houthi sono una grave minaccia anche per il nostro commercio, compromettono la regolarità dei rifornimenti e causano l’aumento di costi e tempi di navigazione con effetti a catena su tutta l’economia mondiale. La missione Aspides è uno scudo posto a difesa del Mar Rosso, del diritto internazionale e dei traffici marittimi, che ha anche l’obiettivo di prevenire i rischi di escalation regionale. L’Italia ha assunto orgogliosamente il comando tattico di una missione così strategica, che rappresenta il banco di prova per il progetto di Difesa comune europea", conclude.(Rin)