Speciale energia: Kazakhstan estende al secondo trimestre tagli alla produzione di 82 mila barili al giorno

- Il Kazakhstan ha annunciato l’estensione nel secondo trimestre del 2024 del taglio volontario alla produzione di petrolio, pari a 82 mila barili al giorno. Lo ha reso noto il ministero dell’Energia di Astana, secondo cui la decisione è stata coordinata con l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e i partner fuori dal Cartello, nel cosiddetto formato Opec+. In base all’accordo, il Kazakhstan manterrà i livelli di produzione a 1,4 milioni di barili al giorno fino al giugno del 2024. In seguito dovrebbe esservi un graduale rientro ai normali livelli di produzione, se le condizioni di mercato lo consentiranno. Il Kazakhstan aveva già iniziato nell’aprile del 2023 a tagliare 78 mila barili di greggio al giorno, misura che resterà in vigore fino al dicembre del 2024. La decisione di attuare ulteriori tagli volontari, riferisce il ministero dell’Energia, è in linea con gli sforzi collettivi dei Paesi Opec+ per equilibrare e stabilizzare i mercati petroliferi. (Res)