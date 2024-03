Speciale energia: Venier (Snam), ogni Paese deve trovare equilibrio nel giusto mix

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni Paese "deve trovare equilibrio nel giusto mix, anche perché ci sono comparti industriali non elettrificabili. Non c'è competizione tra elettroni e molecole, coesisteranno ancora insieme". Lo ha affermato amministratore delegato di Snam Stefano Venier, durante l’evento per i 40 anni di Affari&Finanza in corso a Milano. "Fortunatamente ci stiamo affrancando da un certo dogmatismo e ci stiamo rendendo conto che non possiamo privarci di alcuna freccia del nostro arco, in modo da arrivare a disporre di energia decarbonizzata a un costo accessibile", ha continuato. Secondo Venier, "non c'è transizione se non ci sono infrastrutture di trasporto, e se vogliamo ottimizzare i costi ed essere competitivi dobbiamo lavorare con un approccio che io chiamo di light infrastructure". "Attraverso, ad esempio, il repurposing possiamo accogliere molecole decarbonizzate che supportino concretamente il processo di transizione", ha concluso. (Rem)