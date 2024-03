Speciale energia: Lanzetta (Enel), nel 2023 360 mila piccoli impianti rinnovabili in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete di distribuzione di Enel nel 2023 "ha visto incrementare di quasi 360 mila il numero di piccoli impianti rinnovabili connessi". Lo ha affermato Nicola Lanzetta, direttore di Enel Italia, intervenendo durante l’evento per i 40 anni di Affari&Finanza in corso a Milano. “Non esiste transizione energetica senza reti elettriche in grado di supportarla", ha aggiunto. La rete italiana "è già all’avanguardia: il Gruppo Enel ne gestisce più di 1,2 milioni di chilometri - per dare un’idea, si tratta di tre volte la distanza media Terra-Luna -, e accoglie circa 1,5 milioni di impianti di generazione distribuita", ha spiegato Lanzetta. Enel, nel Piano industriale dedica alle reti in Italia “oltre 12 miliardi di euro per migliorare la qualità e renderle più resilienti, digitalizzate e capaci di accogliere nuove connessioni rinnovabili” ha concluso il direttore di Enel Italia. (Rem)