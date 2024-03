© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cliente "si trasformerà in qualcosa di diverso: non solo consumerà, ma potrà anche produrre. Ci troviamo di fronte a una rivoluzione, che avverrà ad esempio con le comunità energetiche. È una sfida per regolatore e utilities, a cui non ci si può opporre”. Lo ha affermato Luca Dal Fabbro, presidente di Iren, intervenendo durante l’evento per i 40 anni di Affari&Finanza in corso a Milano. (Rem)