Speciale energia: Simson, situazione fornitura e stoccaggio gas è stabile

- L'Europa si trova in una situazione abbastanza stabile riguardo il mercato e le forniture di gas. Lo ha dichiarato la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Energia di Bruxelles. "Il nostro quadro di riferimento per il Repower Eu ha dato risultati concreti in due anni e le forniture di gas russo hanno rappresentato il 15 per cento delle importazioni totali di gas dell'Ue lo scorso anno. Rispetto al 24 per cento del 2022 e al 45 per cento di un anno prima dell'inizio della guerra, le importazioni complessive di gas dalla Russia sono diminuite del 71 per cento dal 2021, e anche i prezzi del gas nell'Ue sono scesi in modo significativo e ora sono abbastanza stabili", ha detto. (Beb)