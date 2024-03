Speciale energia: Maire, Nextchem firma accordo vincolante per acquisizione della tedesca Gascontec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire annuncia che Nextchem (Sustainable Technology Solutions), ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del cento per cento di GasConTec Gmbh (Gct), un'azienda innovativa specializzata nello sviluppo tecnologico e nell'ingegneria di processo. Gct è stata fondata nel 2017 e ha sede a Bad Homburg, in Germania. Gct possiede oltre 80 brevetti e un significativo know-how nella sintesi di prodotti a bassa impronta carbonica come idrogeno, ammoniaca, metanolo, olefine, benzina e processi integrati metanolo/ammoniaca. In particolare, il portafoglio dell'azienda comprende l'Autothermal Reforming (Atr), una tecnologia collaudata per produrre idrogeno a bassa impronta carbonica con tassi molto elevati di cattura della CO2. I vantaggi di questa tecnologia sono dati dagli elevati rendimenti dell'idrogeno con la minimizzazione dei requisiti energetici esterni, garantendo efficienza e convenienza soprattutto negli impianti di larga scala. (Com)