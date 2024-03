Speciale energia: Ue, Simson, nessun interesse a rinnovare accordo fornitura gas russo attraverso Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue non ha interesse a rinnovare l'accordo di fornitura del gas dalla Russia. Lo ha dichiarato la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Energia di Bruxelles. "L'accordo di transito tra Gazprom e Naftogaz scadrà il 31 dicembre di quest'anno. L'anno scorso, questa rotta ha trasportato ancora 14 miliardi di metri cubi di gas russo, principalmente verso gli Stati centrali e sudorientali" dell'Unione europea, ha detto. "La conclusione è chiara. Dopo due anni di lavoro sul Repower Eu, l'Ue dispone di una rete diversificata di infrastrutture di trasporto alternative. Gli Stati membri hanno la possibilità di rifornirsi di gas da altre rotte e la mancanza di stoccaggi di gas dalle forniture russe può essere assorbito dal mercato europeo", ha aggiunto. "L'Ue non ha alcun interesse a prolungare un accordo trilaterale con la Russia. L'attenzione dovrebbe ora concentrarsi sul sostegno all'Ucraina e su come utilizzare al meglio le sue infrastrutture di stoccaggio del gas in futuro, integrandola ulteriormente nel mercato energetico dell'Ue", ha concluso. (Beb)