Speciale difesa: Tajani, serve iniziativa umanitaria coordinata per far arrivare tutti gli aiuti necessari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia vuole far arrivare nella Striscia di Gaza "tutti gli aiuti necessari" tramite un'iniziativa umanitaria coordinata. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenuto alla Camera dei deputati nella discussione all'esame della relazione delle commissioni Esteri e Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2024. Il ministro ha dichiarato che sono in corso tavoli per coordinare gli aiuti umanitari a Gaza. "Sto parlando dell'iniziativa 'Pane per Gaza' con il direttore generale della Fao e la direttrice esecutiva del Programma alimentare mondiale. Intendo riunire al ministero degli Esteri anche un tavolo con la Mezzaluna rossa e altre organizzazioni", ha affermato Tajani. "L'obiettivo è fare sistema per agevolare gli aiuti e alleviare le sofferenze dei civili. Il momento è ora per cessare il fuoco", ha aggiunto. Per Tajani serve "incrementare gli aiuti, altrimenti si verificherà una catastrofe umanitaria". Tajani ha affermato che il 7 ottobre è stata "una caccia all'ebreo scatenata da Hamas a innescare il conflitto, ma troppe vittime palestinesi non hanno nulla a che fare con i terroristi", sottolineando che l'Italia ha chiesto a Israele "di verificare i fatti e accertare le responsabilità". La strage di giovedì scorso, ha detto Tajani, è stata "una strage di civili inermi che ha complicato purtroppo i negoziati in corso per il raggiungimento di una tregua". (Res)