Speciale difesa: da governo sì a risoluzioni maggioranza, M5s e Italia viva

- Il governo, con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha espresso, nell’Aula della Camera, parere favorevole alla risoluzione della maggioranza sulla relazione delle commissioni Esteri e Difesa di Montecitorio sulla deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2024. L'esecutivo ha espresso parere favorevole anche al testo del Movimento cinque stelle ed a quello di Italia viva. Sì anche ai documenti di Partito democratico ed Azione, con la richiesta di riformulazioni ed espunzioni. Via libera, infine, solo ad una parte della risoluzione di Alleanza verdi e sinistra, quella relativa alla missione civile in Ucraina. (Rin)