Terrorismo: Rettrice Sapienza, sconcerto per parole Di Cesare, Università prende distanze

- La Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni, in una nota, "esprime sconcerto per quanto dichiarato sui social media dalla professoressa Donatella Di Cesare in merito alla scomparsa di Barbara Balzerani". "A nome di tutta la Comunità accademica - aggiunge -, ricorda l'altissimo tributo di sangue pagato dall'Università Sapienza nella stagione del terrorismo, conferma la ferma condanna di ogni forma di violenza e prende le distanze da qualsiasi dichiarazione di condivisione o vicinanza a idee, fatti e persone che non rispettano o hanno rispettato le leggi della Repubblica e i principi democratici espressi dalla Costituzione". (Com)