Terrorismo: assessora Università Lazio, non c'è posto per cattivi maestri, gravi parole Di Cesare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all'Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti, in una nota dichiara: "Il fatto che una professoressa dell'Università La Sapienza, Donatella Di Cesare, inneggi agli ideali perseguiti dalla brigatista Barbara Balzerani, recentemente scomparsa, è qualcosa di estremamente grave". "La Sapienza - aggiunge - è l'Università dove insegnavano Aldo Moro, Vittorio Bachelet ed Ezio Tarantelli, vittime della tragica stagione degli anni di piombo. Bene ha fatto la Magnifica Rettrice Antonella Polimeni a prendere le distanze da simili affermazioni. I nostri giovani non hanno bisogno di cattivi maestri per i quali non dovrebbe esserci posto nell'Università italiana. Il terrorismo è l'antitesi della democrazia perché, come sosteneva Bachelet, è una continua smentita e una quotidiana condanna del modo di pensare e di agire dei terroristi". (Com)